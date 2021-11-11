نتيجة مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022..جوهر يُبقي على الأمل

تعرف على نتيجة مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في أهم مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات «السعودية، استراليا، اليابان، وفيتنام»، في الجولة الخامسة.

خطف المتنخب العُماني نقطة ثمينة من امام الصين بعد ان تعادل معه 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نادي الشارقة بالامارات.

وأنهى المنتخب الصيني الشوط الاول متفوقاً بهدف دون مقابل سجله اللاعب “وو لي” في الدقيقة (23)، قبل أن يدرك منتخب عمان التعادل في الشوط الثاني بواسطة اللاعب “أمجد الحارثي” (76) بصناعة جميلة من البديل “جوهر” الذي كان نزوله من على دكة البدلاء نقطة تحول في المباراة.

جاءت بداية اللقاء سريعة بين الفريقين، وكانت أولى الفرص الخطرة لصالح المنتخب العُماني عندما أرسل أمجد الحارثي عرضية مُتقنة من الجانب الأيمن حوّلها عصام الصبحي برأسه مرت قريبة بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى الصيني يان جونلينغ (3).

في المقابل، نجح المنتخب الصيني في افتتاح النتيجة بعدما استغل ركلة ركنية نفذها تشو تشين من الجهة اليسرى فشل الدفاع العُماني في تشتيتها لتصل إلى رأس زهو تشين جي الذي حوّلها أمام المهاجم وو لي وسط منطقة الجزاء ليسددها بدوره من اللمسة الأولى بقدمه اليمنى داخل الشباك (21).

وكادت الصين تضاعف النتيجة بعد خمس دقائق فقط، عندما راوغ آلان المدافع العُماني على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة عرضية على القائم البعيد لعبها الويسيو دوس سانتوس برأسه قوية تألق حارس المرمى العُماني فايز الرشيدي في التصدي لها.

بعد ذلك ضغط المنتخب العماني على منافسه في محاولة لتعديل النتيجة معتمداً على الكرات العرضية خاصة الجهة اليمنى، وكان قريباً من تحقيق ذلك عندما سدد الصبحي كرة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء نجح المدافع الصيني زهانغ لين بينغ في إبعادها برأسه (43).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أضاع جميل اليحمدي كرة خطرة أخرى عندما سدد بقدمه اليمنى كرة قوية من وسط منطقة الجزاء ارتدت من الدفاع الصيني ومرّت قريبة من جانب القائم الأيمن إلى ركنية، كما أهدر زميله أحمد الخميسي فرصة أخرى عندما حوّل كرة عرضية من ركنية ذهبت أيضاً بجانب القائم الأيمن.

واصل المنتخب العُماني ضغطه على نظيره الصيني مع بداية الشوط الثاني، وسنحت له فرصة خطيرة عندما مرر لاعب خط الوسط زاهر الأغبري كرة بينية أرضية الجانب الأيسر إلى علي البوسعيدي الذي سددها بقدمه اليسرى أبعدها المدافع الصيني تشين جي بقدمه لتذهب قريبة فوق المرمى إلى ركنية (47).

في حين كان مهاجم المنتخب الصيني آلان قريباً من إحراز الهدف الثاني لفريقه عندما سدد كرة قوية بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر من منطقة الجزاء تألق الحارس العُماني الرشيدي في التصدي لها (59).

جوهر يُبقي على الأمل

وفشل المنتخب الصيني في هزّ الشباك مرة أخرى، عندما أرسل وانغ شين شاو كرة عرضية عالية من الجهة اليسرى حوّلها وو لي برأسه مرّت قريبة بجانب القائم الأيمن (72).

في المقابل، سدد البديل محسن جوهر الخالدي كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى السفلية تألق الحارس الصيني جون لينغ في إبعادها إلى ركنية (74).

ومن الركلة الركنية التي نفذها جوهر الخالدي من الجهة اليمنى نجح أمجد الحارثي في الارتقاء فوق الحارس والدفاع الصيني وتحويل الكرة برأسه داخل الشباك محرزاً هدف التعادل للمنتخب العُماني (75).

وضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضاً، تعادلت أستراليا مع السعودية 0-0 على ستاد غرب سيدني في سيدني، وفازت اليابان على فيتنام 1-0 على ستاد ماي دينه في هانوي.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لليابان و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.