الرجاء الرياضي يتعاقد رسمياً مع مدرب منتخب بلجيكا السابق ويقدمه لوسائل الإعلام

مارك فيلموتس مدرب نادي الرجاء الرياضي المغربي

أعلن رسميًا نادي الرجاء الرياضي المغربي تعاقده مع المدير الفني البلجيكي “مارك فيلموتس” لسنتين ونصف، خلفاً للمدرب التونسي لسعد الشابي المقال من منصبه هذا الاسبوع.

وقدم نادي الرجاء مدربه الجديد لوسائل الإعلام عشية اليوم الخميس في مركب النادي في الوازيس بالدار البيضاء للحديث عن أهداف القلعة الخضراء مع مدرب منتخب بلجيكا السابق.

وكان نادي الرجاء قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، الانفصال عن مدربه التونسي لسعد جردة الشابي بالتراضي بين الطرفين، بسبب النتائج الغير مرضية في منافسات بطولة الدوري المغربي إنوي، وكذا فقدان النسور الخضر لهوية الفريق التي تعتمد على الاستحواذ والتمريرات القصيرة منذ نشأة النادي البيضاوي.

وقاد المدرب التونسي نادي الرجاء في 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حقق خلالها لقب كأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري، ولقب البطولة العربية في الرباط على حساب اتحاد جدة السعودي.

واشرف فيلومتس على عدة منتخبات خلال مشواره الكروي كمدرب، لعلى ابرزها منتخب بلجيكا بنجومه العالميين من قبيل إيدين هازارد و كيفن دي بروين و روميلو لوكاكو، وايضاً منتخب إيران في بداية تصفيات كأس العالم 2022.

ويعتبر نادي الرجاء الرياضي المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا في ثلاث مناسبات، أكبر محطات فيلموتس التدريبية على مستوى الأندية.