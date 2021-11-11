اسطورة مان يونايتد أليكس فيرجسون يصف منافسته مع ارسين فينجر بالسامة

اعترف اسطورة مان يونايتد التدريبية السير أليكس فيرجسون أن منافسته مع مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر كانت “سامة”، حيث صارع الثنائي من أجل التفوق في الدوري الإنجليزي الممتاز لمواسم عديدة.

وكان مانشستر يونايتد بقيادة فيرجسون القوة المهيمنة في إنجلترا في نهاية القرن العشرين، لكن فينجر حوّل أرسنال إلى منافس حقيقي، وانتزع لقب الدوري مرتين من أولد ترافورد بين عامي 2002 و 2004، وكان أحدهما بدون خسارة.

وقاد المهاجم الفرنسي السابق “تييري هنري” صدارة هذه الألقاب، والذي حوله فينجر إلى مهاجم في ملعب هايبري القديم.

هذا التعديل التكتيكي، الذي أدى إلى تسجيل هينري 175 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في 258 مباراة، غير اللعبة في إنجلترا.

واعترف فيرجسون بأن تنافسه مع فينجر وصل إلى مستوى آخر، وقال في الفيلم الوثائقي الذي لا يقهر (عبر الميرور): “لقد أصبح تنافساً سامًا لفترة من الوقت. كان التغيير الكبير الذي جعل أرسنال يعيد اختراع هينري. والأهداف … كان رائعًا.”

واضاف المدرب الاسكتلندي “إنك تنظر دائمًا في مرآة الرؤية الخلفية لترى من سيأتي خلفك، وعندما ترى شخصًا، فإنك تقوم بالتسريع. أرسنال كان يلحق بنا، وفريقهم كان جيدًا بما يكفي ليتجاوزنا، ولا شك في ذلك.”

ونجح فيرجسون إلى حد كبير في الحفاظ على مان يونايتد متقدمًا على آرسنال، حيث تقاعد الاسكتلندي مع 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز باسمه، لكنه اعترف بأن إنجاز فينجر بعدم الهزيمة في موسم 2003/2004 كان شيئًا مميزًا.

وقال فيرجسون “فزت ب 13 بطولة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنني لم أكن قريبا من خوض موسم خال من الهزيمة. الإنجاز فوق كل شيء آخر، وكان إنجاز أرسين”.

ماذا قال ارسين فينجر عن المنافسة مع فيرجسون في الدوري الإنجليزي؟

أما بالنسبة لفينجر، فقد اعترف بأنه رأى المواجهة مع فيرجسون على خط التماس كطريقة ليثبت للعالم أنه لم يكن في كرة القدم الإنجليزية لمجرد العبث.

وقال مدرب آرسنال السابق “كان أليكس فيرجسون الشخصية المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.”

واضاف فينجر “كان الجميع خائفين منه، من الصحافة إلى الحكام. اعتقدت أن هذه فرصة جيدة بالنسبة لي لإظهار أنه ليس فقط في إنجلترا تعرف كيف تلعب كرة القدم. كنت على استعداد للقتال.”

وختم المخضرم الفرنسي “كانت في بعض الأحيان عدوانية للغاية، خاصة بعد المباريات. عندما تقاتل من أجل الفوز، فأنتما أسدان. رغبتك الوحيدة هي أن تأكل الأسد الذي هو ضدك. لم أكن خائفا من أي شخص في كرة القدم “.