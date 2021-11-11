‏فان مارفيك: كنا نعلم أنها مباراة صعبة أمام أفضل منتخب بالمجموعة وهذا ما نحتاج إليه

‏فان مارفيك مدرب منتخب الامارات

تحدث المدير الفني الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الامارات لوسائل الاعلام بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية في مباراة اليوم في الجولة 5 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وأكد على صعوبة المباراة امام زملائه هيونج سون.

واستمرت تعاسة منتخب الامارات في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بخسارة جديدة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 0/1 على استاد سيؤول، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل الهدف الوحيد لصالح كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، المهاجم المحترف في صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي “هوانج هي تشان” عبر ضربة جزاء في الدقيقة (36) من زمن الشوط الأول للمباراة.

وقال مدرب الأبيض الإماراتي بعد نهاية مباراة اليوم ” كنا نعلم أنها مباراة صعبة امام أفضل منتخبات المجموعة ”

وأضاف المدرب الهولندي “نحتاج إلى الشجاعة لنلعب هنا وقد فعلنا ذلك في الشوط الثاني، ولكننا لم نفعل ذلك في الشوط الأول وكانت هذه مشكلتنا “.

وختم فان مارفيك بالقول “نلعب كل مباراة للفوز.. رغم فرص كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، أتيحت لنا فرصة وأنقذها حارس مرماهم. كنا نستطيع التعادل 1-1.. ربما لا نستحق ذلك ولكنه كان ممكناً. ”

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بعد فوزها المتأخر 2/1 على لبنان في مباريات اليوم، مقابل 11 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية، و 5 نقاط في رصيد لبنان و 3 نقاط لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لمنتخب سوريا.

وتقام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى يوم 16 نوفمبر الجاري، حيث يلتقي منتخب الامارات مع لبنان في صيدا، و يلعب العراق امام كوريا الجنوبية في الدوحة في قطر، و تواجه سوريا المتصدر إيران في العاصمة الأردنية عمان.