ايفان هاشيك: قاتلنا ضد أفضل منتخب في آسيا، و تركيزنا الآن على مباراة الامارات

ايفان هاشيك مدرب منتخب لبنان

تحدث المدير الفني التشيكي “إيفان هاشيك” بعد نهاية مباراة اليوم امام ايران في الجولة 5 من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وعبر عن خيبة أمله من النتيجة النهائية للمباراة، مؤكداً على ضرورة التركيز الآن، على مباراة الامارات القادمة.

وفشل منتخب لبنان في الحفاظ على تقدمه 1-0 امام منتخب إيران لتتلقى شباكه هدفين في الوقت بدل ضائع من المباراة وتنتهي 2/1 في مباراة اليوم الخميس على ملعب صيدا الدولي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب اللبناني عبر هدف سوني سعد في الدقيقة ’37، قبل أن يرد المنتخب الإيراني بهدفين عن طريق سردار أزمون (90+2) وأحمد نور الله (90+5)، ليفقد منتخب الأرز نقطتين في غاية الأهمية في هدفه الرامي إلى بلوغ مباراة الملحق الآسيوي على أقل تقدير.

وحافظت إيران بعد فوزها في مباراة اليوم على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 11 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية، و 5 نقاط في رصيد لبنان و 3 نقاط لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لمنتخب سوريا.

وقال المدرب التشيكي إيفان هاشيك بعد المباراة “قاتلنا ضد أفضل فريق في آسيا. حان الوقت الآن للتركيز على المباراة ضد الإمارات، إنها أهم مباراة “.

وتقام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى يوم 16 نوفمبر الجاري، حيث يلتقي منتخب لبنان مع الإمارات في صيدا، و يلعب العراق امام كوريا الجنوبية في الدوحة في قطر، و تواجه سوريا المتصدر إيران في العاصمة الأردنية عمان.