الآن | مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تابع الآن البث المباشر لمباراة عمان والصين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021.

تنطلق صافرة بداية مواجهة عمان والصين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة عمان والصين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق “محمد الشامسي”، وعلى قناة SSC 7 السعودية بصوت المعلق “راشد الدوسري”، وعلى القناة الرابعة العراقية بصوت المعلق “حسام الوائلي”، ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

يخوض منتخب عمان مباراة هامة وقوية عندما يحل ضيفاً امام نظيره الصيني على ستاد نادي الشارقة بالامارات ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات «السعودية، استراليا، اليابان، وفيتنام»، ضمن الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022.

يدخل منتخب عمان المباراة بعنويات عالية بعد ان حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية من التصفيات امام ضيفه فيتنام بنتيجة 3-1، لتعود الآمال في المنافسة على بطاقة التأهل الى مونديال قطر 2022.

ويتواجد المنتخب العماني في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حصدهم من فوزين، بينما تلقى هزيمتين أمام السعودية وأستراليا بنتيجتي (صفر/1 و1/3) – على الترتيب -.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه وخصمه بالجولة الحالية «استراليا»، وفي المركز الثالث تأتي اليابان برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط لعمان في المركز الرابع، و3 للصين في المركز الخامس، في حين ظل رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

عمان 1-1 الصين

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 5)

ستاد نادي الشارقة – الامارات

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