بث مباشر..مباراة الكويت والتشيك الدولية الدوية في تحضيرات كأس العرب 2021

موعد مباراة الكويت والتشيك الدولية الودية والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الكويت والتشيك الدولية الودية، ضمن مباريات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021.

يستقبل منتخب التشيك نظيره الكويتي على ملعب أندريف ستاديون بمدينة أولوموتس، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب استونيا في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر والمقرر لها يوم 16 نوفمبر الجاري.

في المقابل كان منتخب الكويت قد خرج من الدور التمهيدي ببطولة كأس العرب قطر 2021 والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري، على يد شقيقه البحريني بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 25-6-2021 على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الكويتي بعد خسارته امام البوسنة والهرسك صفر-1، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 4-9-2021 على ملعب الأخير.

تنطلق صافرة بداية مباراة الكويت والتشيلك في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الكويت والتشيك على القناة الكويتية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

الجدير بالذكر ان المنتخبان قد ألتقيا من قبل في مواجهة واحدة كانت ودية أيضاً، والتي تعود الى عام 1995، وفاز حينها المنتخب التشيكي 2-1، وسجل هدف الكويت “نهير الشمرى”.