الامارات | الزمالك لـ "بن شرقي": التجديد أو التجميد

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ "بن شرقي": التجديد أو التجميد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر رسمية داخل نادي الزمالك لـ "الامارات اليوم" من اللجنة المُكلفة بإدارة شؤون النادي تنتظر عودة أشرف بن شرقي من المغرب لحسم ملف التجديد معه بشكل رسمي، مؤكداً أن الجلسة المُزمع عقدها مع المهاجم المغربي ستكون الأخيرة بين إدارة النادي المصري واللاعب للتجديد أو غلق هذا الملف بشكل نهائي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق حول بنود التعاقد سيتم تجميد اللاعب لنهاية الموسم، وعدم مشاركته في أي مباراة كنوع من الضغط لكي يجدد، أو جلب عقد للنادي لبيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للاستفادة من العوائد المالية من اللاعب الذي يحق له الرحيل بالمجان في نهاية الموسم.

وأكد تقرير مغربي، اليوم أن بن شرقي قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري. وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أنه من المرجح أن ينتقل اللاعب إلى أحد الدوريات الخليجية.

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