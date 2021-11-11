إيران تقلب الطاولة على لبنان وتعزز صدارتها للمجموعة الأولى بتصفيات آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قلب منتخب إيران تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على مضيفه منتخب لبنان، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم سوني سعد للمنتخب اللبناني في الدقيقة 37، وظلت النتيجة على حالها لصالح لبنان حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني حيث أدرك سردار أزمون التعادل لإيران.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف أحمد نور الله الهدف الثاني للمنتخب الإيراني.

وعزز منتخب إيران صدارته للمجموعة برصيد13 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

وتضم المجموعة أيضا منتخبات الإمارات (المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط) والعراق (المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط) وسورية (المركز الخامس والأخير برصيد نقطة).