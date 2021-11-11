منافس الأهلي.. الرجاء يتعاقد رسميًا مع مدرب بلجيكا السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الخميس، التعاقد بصورة رسمية مع المدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس ليقود الفريق الأخضر في الفترة المقبلة.

وجاء التعاقد مع المدرب البلجيكي ليكون بديلاً للتونسي سعد الشابي والذي رحل عن منصبه رغم التتويج بمسابقتي الكونفدرالية والبطولة العربية في الموسم الماضي.

وأفادت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن إدارة النادي المغربي ستقدم مارك فيلموتس لوسائل الإعلام اليوم الخميس.

وعمل مارك فيلموتس صاحب الـ52 عامًا، مع كل من منتخبات بلجيكا وكوت ديفوار وإيران.

ويحتل فريق الرجاء البيضاوي بعد مرور عشر جولات من مسابقة الدوري المغربي المركز الثاني برصيد 21 نقطة خلفًا لبطل المسابقة وغريمه الوداد المتصدر بـ26 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي - بطل دوري أبطال أفريقيا - سيواجه الرجاء - بطل الكونفدرالية - على بطولة السوبر الأفريقي، حيث يُعد الفريق الأحمر بطلاً لآخر نسخة بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0).