كوريا الجنوبية تعبر الإمارات وتتصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اقتنص منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا من ضيفه الإماراتي 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

ويدين الفريق الكوري بالفضل في هذا الفوز لهوانج هي تشان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وصعد منتخب كوريا لصدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني الوصيف والذي يلاقي نظيره اللبناني في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد المنتخب الإماراتي عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الرابع.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة دون أي فرص حقيقية على المرميين مع ميل الأفضلية بشكل نسبي لصالح الفريق الكوري.

وشن منتخب كوريا أولى هجماته مع حلول الدقيقة الثامنة عبر ضربة رأس قوية من لي جاي سونج مستغلا تمريرة سون هيونج مين لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى الإماراتي.

ولاحت فرصة جديدة لأصحاب الأرض عبر تسديدة قوية من هوانج إن بيوم من خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الخصم.

وتوالت الفرص الضائعة للفريق الكوري وأبرزها ضربة رأس قوية من تشو جو سونج لكن الحارس الإماراتي علي خصيف وقف له بالمرصاد.

وكاد هوانج إن بيوم أن يفتتح التسجيل لكوريا في الدقيقة 15 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات من المرمى الإماراتي.

وجاءت أول فرصة للفريق الإماراتي بعد مضي 20 دقيقة عندما سدد محمد المنهالي كرة قوية برأسه من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى الكوري.

وحصل الفريق الكوري على ضربة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة علي سالمين لهوانج إن بيوم ، ليترجمها هوانج هي تشان إلى هدف أول لأصحاب الأرض.

ومرت الدقائق العشر الأخيرة دون أن تشهد جديد لينهي منتخب كوريا الشوط الأول متقدما بهدف.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الثاني أوشك تشو جو سونج على تسجيل الهدف الثاني لكوريا بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء لكنها ضلت طريقها للشباك.

وشن الفريق الكوري هجمة جديدة انتهت بضربة رأس قوية من كون كيونج وون لكن تصدى لها علي خصيف.

وكان كيم جون سو قريبا من تسجيل الهدف الثاني لكوريا في الدقيقة 68 بتسديدة من على خط منطقة الجزاء لكن ذهبت الكرة بجوار المرمى الإماراتي.

ومرت أخر ربع ساعة من اللقاء وسط استمرار الأفضلية لصالح الفريق الكوري لكن دون حدوث جديد على مستوى النتيجة.