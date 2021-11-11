المنتخب الوطني يؤدي مرانه الأخير بلواندا استعدادا للقاء انجولا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يخوض المنتخب الوطني الأول، مرانه الأخير في تمام السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، استعدادا لمواجهة أنجولا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الأنجولي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا صباحيًا اليوم بأحد قاعات مقر اقامته، فيما قام الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة بزيارة مقر المنتخب وقام بمراجعة جوازات سفر اللاعبين.

من ناحية أخرى، أجرت البعثة بالكامل مسحة طبية اليوم الخميس، حسب البروتوكول المتبع في المباريات رغم اجراء مسحة مساء أمس في مطار لواندا وفق الاجراءات المتبعة في أنجولا، والتي جاءت جميعها سلبية، فيما تعلن نتائج مسحة اليوم في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يعقد في الخامسة مساء اليوم بتوقيت أنجولا الاجتماع الفني للمباراة.

جدير بالذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، يليها ليبيا 6 نقاط، ثم الجابون 4 نقاط، بينما تتواجد أنجولا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.