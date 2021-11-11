هيرفي رينارد: حاولنا تحقيق الفوز في مباراة اليوم رغم صعوبة المهمة امام استراليا

تحدث المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي بعد نهاية مباراة اليوم التي جمعت الأخضر امام المنتخب الأسترالي، وعبر عن ارتياحه للنتيجة النهائية للمباراة، رغم صعوبة المباراة خارج الأرض.

وعاد منتخب السعودية بنقطة ثمينة من سيدني بعد التعادل السلبي دون أهداف أمام مضيفه الأسترالي برسم الجولة الخامسة من الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، ما جعله يرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة.

وقال المدرب الفرنسي هيرفي رينـارد بعد نهاية مباراة اليوم أن المبـاراة كانت صعبـة على كلا المنتخبين، وأضاف “حاولنا أن تحقق نقاط المباراة كاملة لكننا لم نستطع، ورغـم ذلـك تبقـى نتيجـة التعـادل إيجابية. ”

وأضاف مدرب المنتخب السعودي “أهنئ سالم الدوسري حصوله على أفضل لاعـب فـي المباراة، فقـد قـدم أداء مميـز برفقة زملائه.”

وتابع هيرفي رينارد حديثه بالقول “راضٍ على أداء الجميع، فقـد كنـا نـدرك بأننا سنواجه بعـض الصعوبات، لكننا تمكنا من تجاوزها، ونظرا لغيابات المنتخبيـن اعتقـد بأنها كانت نتيجة إيجابية للجميع. ”

ووعد المدرب الفرنسي بالاستمرار في التحسن في الفترات المقبلة، خصوصاً على المستوى الدفاعي الذي بات ابرز نقاط قوة الأخضر السعودي في الآونة الأخيرة.

وقال هيرفي رينارد “المنتخب السعودي منـذ بـدايـة عـام 2021 لم يستقبل الكثير من الأهـداف، ومـع مـرور الوقت، سيصبح لدينا دفاع أقوى.