نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 «تعاسة الأبيض مستمرة»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-11-2021.

استمرت تعاسة الامارات في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 بخسارة جديدة أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (0-1) على استاد سيؤول، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح كوريا الجنوبية، المهاجم المحترف في صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي هوانج هي تشان عبر ضربة جزاء في الدقيقة (36) من زمن الشوط الأول للمباراة.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط من أربع مباريات لإيران، و5 للبنان و3 لكل من الإمارات والعراق، ونقطة واحدة لمنتخب سوريا.

وبدأت الامارات المباراة بالتشكيلة التالية: علي خصيف، محمد برغش، وليد عباس، محمد العطاس، بندر الأحبابي، علي سالمين، عبدالله رمضان، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، كايو، علي مبخوت.

بينما دخل منتخب كوريا الجنوبية بهذه التشكيلة: كيم سيونج جيو، لي يونج، كيم جين سو، كيم مين جاي، جونج وو يونج، هوانج إين بيوم، سون هيونج مين، تشو جيو سونج، لي جاي سونج، هوانج هي تشان، كوون كيونج وون.

ظهر منتخب الامارات بشكل مخجل ومخيب للآمال منذ البداية، وكاد المنتخب الكوري الجنوبي يفتتح التسجيل في الدقيقة (13) عبر تسديدة تشوي جوي سونج من خارج منطقة الجزاء لولا تدخل القائم ليحرمه من زيارة الشباك.

وأضاع نجم توتنهام سون هيونج مين فرصة محققة للتسجيل عند الدقيقة (30)، حينما تلقى تمريرة هوانج اين بيوم في مواجهة المرمى، ليراوغ الحارس علي خصيف قبل أن يسدد في الشباك من الخارج.

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في زيارة شباك الامارات عبر ضربة جزاء، احتسبت نتيجة تعرض هوانج اين بيوم لإعاقة داخل منطقة الجزاء من علي سالمين، تولى هوانج هي تشان تنفيذها بنجاح مسجلًا الهدف الأول للنمور في الدقيقة (36).

وتواصلت الفرص الكورية بعد هذا الهدف، بعدما تقدم سون هيونج مين بالكرة من وسط الملعب وشق طريقه داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة بباطن القدم ارتدت من القائم الأيمن للحارس علي خصيف في الدقيقة (45).

وفي الشوط الثاني، استمر مسلسل إهدار الفرص السهلة من قبل النمور، قبل أن يصنع منتخب الامارات الفرصة الأولى في الدقيقة (61)، حين سدد طحنون الزعابي كرة من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها الحارس كيم سيونج جيو إلى ضربة ركنية.

وحاولت كوريا الجنوبية تأكيد الفوز بالعودة إلى الهجوم، وأرسل سون هيونج مين عرضية من على الجهة اليسرى، ارتقى لها تشو جوي سونج وسبق الحارس خصيف ليضرب كرة رأسية مرت بغرابة شديدة بجوار القائم في الدقيقة (66).

ووقفت خشبات المرمى أمام المنتخب الكوري للمرة الثالثة وأمام سون للمرة الثانية في هذا اللقاء عند الدقيقة (74)، حينما ردت العارضة رأسيته بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها كيم جين سو.

وصمد الدفاع الكوري أمام محاولات الامارات في الدقائق المتبقية، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النمور على عيال زايد بهدفٍ دون رد.