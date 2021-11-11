سالم الدوسري: عرفنا كيف ندير المباراة أمام منتخب أستراليا، والنقطة خارج الارض مكسب كبير

تحدث اللاعب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي بعد نهاية مباراة اليوم امام منتخب أستراليا ضمن مباريات الجولة 5 من الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022، واوضح أن الأخضر السعودي عرف كيف يدير اطوار اللقاء.

وقال نجم نادي الهلال السعودي ‏سالم الدوسري، والذي اختير كأفضل لاعب في مباراة اليوم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد المباراة “عرفنا كيف ندير مباراة اليوم بالشكل المطلوب “.

واضاف سالم الدوسري في حديثه لشبكة قنوات الشركة السعودية للرياضة، الناقل الحصري للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر “مثل هذه المباريات، ممنوع ارتكاب الأخطاء فيها، ونقطة خارج أرضنا مكسب كبير “.

وعاد منتخب السعودية بنقطة ثمينة من سيدني بعدما تعادل مع استراليا بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالمرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022.

وبهذا التعادل، حافظ الصقور الخضر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، في المقابل ارتفع رصيد استراليا إلى 10 نقاط في المركز الثاني.