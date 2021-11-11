كوزمين ألاريو يتولى تدريب الشارقة الاماراتي

كوزمين ألاريو مدرب نادي الشارقة الاماراتي - صور Twitter

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، عن تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين ألاريو، لتولي تدريب الفريق خلفًا لعبد العزيز العنبري الذي جرت إقالته بسبب تدهور نتائج الفريق.

وذكر الشارقة الاماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن ألاريو سيتولى تدريب الفريق بعقد لمدة موسمين، على أن يبدأ مهامه مع الفريق اعتبارًا من الاسبوع المقبل.

وستكون مواجهة خورفكان في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي، والمقرر لها يوم 20 من نوفمبر الجاري، هي أول مباراة يتولى فيها المدرب الروماني قيادة الفريق.

كانت إدارة الشارقة الاماراتي قد قررت إقالة عبد العزيز العنبري في أكتوبر الماضي، وتولى خوان كارلوس مهمة تدريب الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل الشارقة المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بعد مرور تسعة مراحل من المسابقة.