مدرب ريال مدريد يستبعد موافقته على تدريب منتخب ايطاليا

نأى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بنفسه عن تدريب منتخب بلاده يومًا ما مؤكدًا أنه يستمتع بالعمل بشكل يومي على مستوى الأندية.

ويتولى روبرتو مانشيني تدريب منتخب إيطاليا حتى 2026 وقد نجح في قيادة الأزوري للفوز بلقب يورو 2020 في مسيرة رائعة لم يتعرض خلالها الفريق لأي هزيمة طوال 37 مباراة.

وقال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لشبكة “اي اس بي ان” اليوم الخميس لدى سؤاله عن إمكانية تحوله لتدريب المنتخب الإيطالي “لا أعرف ، لا أعرف”.

وأوضح المدرب السابق لبارما ويوفنتوس وميلان ونابولي “أحب العمل على أساس يومي في تدريب الأندية ، علي أن أفكر بشأن تدريب منتخب إيطاليا لكني لا أعتقد ذلك”.