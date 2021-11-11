تفاصيل مثيرة في قضية اعتداء لاعبة باريس سان جيرمان على خيرة الحمراوي

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم بعض تفاصيل اليوم الأول من احتجاز أميناتا ديالو في قضية الاعتداء على زميلتها خيرة الحمراوي، حيث ظهرت بعض التفاصيل المثيرة في القضية.

واشارت الصحيفة أن المدعي العام في فرساي، قد مدد فترة احتجاز لاعبة خط وسط باريس سان جيرمان 24 ساعة أخرى للإستجواب.

واعتقلت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء للاشتباه في ارتباطها بهجوم على زميلتها خيرة حمراوي الخميس الماضي في طريق العودة من عشاء الفريق.

وتم جر خيرة حمراوي ذات الأصول الجزائرية من السيارة التي كانت تقودها ديالو، وتم ضربها على ساقيها في هجوم نفذه رجلين ملثمين.

وقيل إن لاعب خط الوسط في باريس سان جيرمان و المنتخب الفرنسي أميناتا ديالو قد تم استجوابها أربع مرات يوم أمس، ونفت أي تورط لها في القضية.

ظهور أطراف جديدة في قضية أميناتا ديالو و خيرة الحمراوي

يحتجز رجل يبلغ من العمر 34 عامًا قيل إنه مقرب من ديالو في سجن ليون تم أيضًا اعتقاله واستجوابه.

وبحسب ما ورد، أجرى الرجل المذكور مكالمات مجهولة مع العديد من لاعبات باريس سان جيرمان اعتبارًا من أكتوبر، خلال فترة التوقف الدولي.

ويقال إن اللاعبات اللواتي تم الاتصال بهن هم “ماري أنطوانيت كاتوتو” و “سكينة كارتشاوي” و “جريس جيورو” وأميناتا ديالو”.

في المكالمات، قدم نفسه على أنه “رجل متزوج” ادعى أنه كان على علاقة لمدة ثلاث سنوات مع الحمراوي خلال فترة وجودها في برشلونة، وكان يشرح أن حياته قد “دمرت” بسببها، وأنه يريد الانتقام.

وبحسب ما ورد، وردت تفاصيل محددة في المكالمات المتعلقة بحياة حمراوي الشخصية – ولا سيما حفل لمدافع فريق الرجال بريسنيل كيمبيمبي حيث قيل إنها تعرضت “للسقوط”.

أدت هذه التفاصيل إلى شكوك مصدر داخلي بالنادي، كما تم تمديد حجز المتصل المشتبه به، بعد نفي تورطه أيضًا، لتبقى الإجابات الواضحة على القضية، للساعات القليلة القادمة.