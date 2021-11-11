شاهد فيديو ملخص السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 «الربيعي بطل، ورايان يتعملق»

شاهد فيديو ملخص مباراة السعودية واستراليا في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-11-2021، والتي شهدت تألق حارس الأخضر محمد الربيعي، وتعملق ماثيو رايان.

عادت السعودية بنقطة ثمينة من سيدني بعدما تعادلت مع نظيرتها استراليا بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالمرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022.

وبهذا التعادل، حافظ الصقور الخضر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، في المقابل ارتفع رصيد استراليا إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

دخل منتخب السعودية اللقاء بالتشكيلة التالية: محمد الربيعي – سلطان الغنام – علي البليهي – عبد الإله العمري – ناصر الدوسري – عبد الإله المالكي – سلمان الفرج – سالم الدوسري – محمد كنو – فهد المولد – فراس البريكان

بينما جاءت تشكيلة استراليا كالآتي: ماثيو رايان – رايان جرانت – مارتن بويل – ترينت ساينسبري – جاكسون إيرفاين – ماثيو ليكي – جيمس جيغو – عزيز بيهيتش – هاري سوتار- ايدين هروستيتش – أوير مابيل.

استهل منتخب استراليا بداية اللقاء بضغط كبير، ولكن الفرصة الأولى كانت من نصيب المنتخب السعودي في الدقيقة العاشرة حينما أرسل سلمان الفرج تمريرة طولية إلى سالم الدوسري على جهة اليسار، روضها بروعة ورواغ المدافع بمهارة قبل أن يمرر كرة مرت من الجميع.

ورد سالم الدوسري على سلمان الفرج بوضعه في مواجهة المرمى بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، روضها قائد الأخضر من أمام المدافع وسددها قوية باتجاه المرمى، ولكن ظهر مدافع جديد وأبعد الكرة في اللحظة الأخيرة بفدائية كبيرة.

وصنع المنتخب الاسترالي الفرصة الأولى عند الدقيقة (26)، عندما سدد ايدين هروستيتش كرة كادت أن تخادع الربيعي إلا إنها مرت بجانب القائم بعد عرضية من رايان جرانت.

وهدد أوير مابيل مرمى السعودية من جديد في الدقيقة (35) فبعد هجمة سريعة وصلت الكرة إلى الجناح الأيسر الذي سدد كرة قوية علت العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى؛ وانحصرت الكرة في منتصف الملعب في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي (0-0).

وبدأت استراليا الشوط الثاني بوجه هجومي شرس، وكانت قريبة من افتتاح التسجيل عن طريق الظهير الأيمن مارتن بويل في الدقيقة (52)، بعدما تقدم من الجهة اليمنى وأرسل عرضية خدعت الربيعي ومرت بغرابة شديدة من على خط المرمى.

واصل المنتخب الاسترالي ضغطه، وصنع فرصة جديدة في الدقيقة (59) عبر ماثيو ليكي الذي تلقى تمريرة طولية على الجهة اليسرى روضها أمامه ودخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها الربيعي ببراعة.

وارتدى الربيعي ثوب الإجادة مجددًا في الدقيقة (65)، وتصدى بروعة لفرصتين متتاليتن، الأولى جاءت من ضربة حرة مباشرة عن طريق جيمس جيغو، والثانية من متابعة مارتن بويل.

هدأ ريتم المباراة بعد ذلك، قبل أن يتولى منتخب السعودية زمام الأمور في آخر الدقائق، حيث استغل سلمان الفرج ارتباك دفاع استراليا في التعامل مع تمريرة طولية على حدود المنطقة في الدقيقة (74)، وهيأ الكرة لنفسه قبل أن يسدد باتجاه المرمى، ولكنها وجدت الحارس ماثيو رايان.

وكان سالم الدوسري قريب من خطف هدف التقدم الأول لمنتخب السعودية بعد عدة تمريرات في الدقيقة (81)، حينما تبادل الكرة مع صالح الشهري داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه ولكن رايان تصدى لها بثقة كبيرة.

توالت الفرص للصقور الخضر وكاد البديل صالح الشهري يفعلها في الدقيقة (84)، وذلك بعد أن قابل عرضية سلمان الفرج من الجهة اليسرى برأسية مرت قريبة بجوار القائم.

وظهر سالم الدوسري مجددًا في الدقيقة (85)، حينما تلقى تمريرة من الفرج على الجهة اليسرى روضها لنفسه على خط المنطقة وأرسل تصويبة قوية في الزاوية البعيدة، ولكن الحارس رايان واصل تألقه وتصدى لها بروعة؛ ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الكبيرين.

شاهد فيديو ملخص السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022