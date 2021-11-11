تألق دي خيا يدفع دين هندرسون للتفكير في الخروج من مان يونايتد

دين هندرسون وديفيد دي خيا لاعبي نادي مانشستر يونايتد - صور Afp

دفع التألق اللافت للانتباه من قبل الاسباني دافيد دي خيا، حارس المرمى الانجليزي “دين هندرسون”، إلى التفكير في مغادرة مانشستر يونايتد في الصيف المقبل إذا لم يحصل على الفرصة كحارس مرمى أساسي في الفريق.

وأثار دي خيا إعجاب الجميع حتى الآن هذا الموسم، حيث قام بركن هندرسون البالغ من العمر 24 عامًا على مقاعد البدلاء، والذي تعرض للإرهاق خلال فترة ما قبل الموسم بسبب نوبة كوفيد 19، ليكتفي بمباراة واحدة فقط في كأس الرابطة، كما تم استبعاده مؤخرًا من تشكيلة إنجلترا للمرة الثالثة على التوالي.

لا يزال هندرسون يريد أن يكون ناجحًا في أولد ترافورد، لكنه يخشى أن مسيرته في ركود على مقاعد البدلاء في مان يونايتد وهو مستعد على مضض للبحث عن مخرج في نهاية الموسم، وفقاً لتقرير صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ولم يتم استبعاد تحرك محتمل في يناير أيضًا، حيث وُصف نيوكاسل يونايتد بأنه مرشح محتمل للظفر بخدمات حارس المرمى، لكن من غير المرجح أن يترك مانشستر يونايتد هندرسون يذهب في منتصف الموسم، وقد يحثه على الانتظار حتى الصيف المقبل.