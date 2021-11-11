تعرض لاعبات باريس سان جيرمان للتهديد قبل الهجوم على خيرة الحمراوي!

أميناتا ديالو وخيرة حمراوي لاعبي نادي باريس سان جيرمان

يبدو أن اعتداء لاعبة باريس سان جيرمان للسيدات “أميناتا ديالو” على زميلتها خيرة حمراوي يتعدى حدود الغيرة و التنافس على مكان أساسي، ويظهر ان الموضوع أخطر بكثير مما يبدو عليه.

وذكرت قناة “آر إم سي سبورت الفرنسية” بعد ظهر الأربعاء عقب اعتقال لاعبة باريس سان جيرمان أميناتا ديالو للاشتباه بصلتها بالاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي، تلقي لاعبات اخريات في باريس سان جيرمان، لتهديدات في الأيام التي سبقت الهجوم.

ووضعت ديالو رهن الاحتجاز لدى الشرطة صباح الاربعاء في أعقاب هجوم يوم الخميس الماضي يشتبه في أنها دبرت له.

وتلقى العديد من اللاعبات المحترفات في باريس سان جيرمان الفرنسي، بمن فيهم خيرة الحمراوي، تهديدات مسبقًا، وفقاً لتقرير القناة الفرنسية، ما يوحي بأن الأمر أخطر بكثير من كونه مجرد غيرة أو تنافس على المركز الأساسي كما ظهر في البداية.

وشهدت الحادثة اعتداء حمراوي على يد رجلين ملثمين، ضربها أحدهما بقضيب حديدي على ساقيها، بعد أن سحبها من السيارة – التي كانت تقودها ديالو – بعد عودتهما من عشاء الفريق.

وظهرت لاعبة الوسط ذات الأصول الجزائرية “خيرة الحمراوي” مع عدة إصابات في فخذيها وعظام ساقها – ومع ذلك يقال إنها تتعافى بشكل جيد.

وأضافت آر إم سي سبورت، أنه تم تعيين اثنين من حراس الأمن في منزل خيرة الحمراوي – أحدهما بالداخل والآخر بالخارج.

ووُصفت العلاقة بين الحمراوي وديالو – التي يُفترض أنها بريئة – بأنها ودية، بل وذهبهتا معاً في وقت سابق في عطلة، حتى أن المحيطون بالحمراوي، اصيبوا بالدهشة من ارتباط ديالو المفترض بالحادث.