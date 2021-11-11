بث مباشر..مباراة لبنان وايران في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة لبنان وايران في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-11-2021.

تتطلع لبنان إلى تعزيز آمالها بالمنافسة في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 عندما يستضيف إيران على استاد صيدا الدولي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى التي تضم «كوريا الجنوبية، الامارات، العراق، وسوريا»

ويدخل منتخب لبنان المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول بالمرحلة النهائية في التصفيات على حساب سوريا في الجولة الماضية، كما لم يخسر في آخر 12 مباراة لعبها على أرضه، مما يمنحه حافزًا إضافيًا للظهور بصورة مميزة اليوم.

واستعادت لبنان لاعب الوسط المحترف في السويد جورج ملكي ومدافع نادي النجمة قاسم الزين، بعد غيابهما عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف، كما ينتظر أن يشارك حارس المرمى مصطفى مطر رغم تعرضه لإصابة طفيفة في الكتف.

في المقابل، سيسعى منتخب ايران للعودة إلى سكة الانتصارات لتعزيز صدارته للمجموعة، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع ملاحقه كوريا الجنوبية بهدفٍ لمثله في طهران.

ويغيب عن ايران اليوم مهاجم نادي بورتو مهدي تاريمي بقرار فني من المدرب سكوسيتش، كما سيفتقد المدافعين مرتضى بورالينغانجي وعارف غلامي، بالإضافة إلى لاعب الوسط المحترف في تركيا علي كريمي بسبب الإصابة.

ويتصدر منتخب ايران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية، و5 نقاط لمنتخب لبنان، و3 لكل من الإمارات والعراق، ونقطة واحدة فقط لسوريا.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة لبنان وايران اليوم في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر منتخب لبنان وايران على قناة SSC السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي «خالد المديفر»، كما ينقل اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

لبنان – ايران

استاد صيدا الدولي

تصفيات كأس العالم 2022 (المجموعة – الجولة 5)

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تشكيلة منتخب لبنان الاساسية اليوم: مصطفى مطر – عباس عاصي – محمد دهيني – محمد قدوح – روبير ملكي – جورج ملكي – نادر مطر – قاسم الزين – باسل جرادي – سوني سعد – محمد حيدر.

تشكيلة ايران الاساسية اليوم: علي بيرانوند – صادق محرمي – شجاع زاده – سعيد عزة الله – علي رضا – أحمد نورالله – وحيد أميري – حسين كنعاني – سامان قدوس – علي زاده – سردار آزمون.