الامارات | السعودية تعود بنقطة من أستراليا وتحتفظ بالصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعود بنقطة من أستراليا وتحتفظ بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المنتخب السعودي بنقطة تعادل سلبي هامة من أستراليا، الخميس في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فاحتفظ بصدارة مجموعته معززاً حظوظه في بلوغ النهائيات.

وهذه أول مرة يعجز فيها المنتخب السعودي عن تحقيق الفوز في الدور الثالث، بعد أربعة انتصارات افتتاحية، فاحتفظ بالصدارة مع 13 نقطة، بفارق ثلاث عن أستراليا الوصيفة. وفيما يتأهل منتخبان مباشرة من مجموعتي الدور الثالث إلى النهائيات ويخوض كل ثالث ملحقاً فاصلاً، تبدو السعودية واثقة الخطى نحو بلوغها كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وفي المجموعة عينها، تحل في وقت لاحق اليابان (6 نقاط) على فيتنام الأخيرة من دون نقاط وتلعب عُمان (6) مع الصين (3) في الشارقة. وافتقد المنتخب السعودي الثلاثي الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وعبدالله مادو بداعي إصابة البعض وعدم الجاهزية الطبية للبعض الآخر، فيما تعرض الحارس فواز القرني لإصابة بالفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وعوّل المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على أمثال عبدالإله العمري وسلطان الغنام والقائد سلمان الفرج وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري العائد من جديد، بعد غيابه عن مواجهتي الصين واليابان بسبب الإصابة.

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