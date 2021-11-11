الامارات | الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الزمالك مهدداً بعدم الظهور في الدوري الممتاز المصري، في الموسم المقبل، بسبب القرارات الصادرة في حقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وألزمت المحكمة الرياضية، أمس الزمالك بسداد 400 ألف دولار إضافية لمصلحة سبورتنغ لشبونة، ليبلغ اجمالي المبلغ المستحق سداده لمصلحة النادي البرتغالي مليون و300 ألف دولار تُسدد خلال 30 يوما من صدور الحكم، بحسب تأكيدات عضو مجلس اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك عمرو أدهم لقناة "صدى البلد".

وتتخطى ديون الزمالك تجاه لاعبين ومدربين سابقين حصلوا على أحكام واجب النفاذ حاجز الـ15 مليون دولار. وحُرم الزمالك في وقت سابق من القيد لفترتين متتاليتين بسبب عقوبات صدرت في حقه بسبب لاعبه الناشئين حسام فيصل والذي وقع لأحد الاكاديميات في الكاميرون ووقع عقد احتراف مع الزمالك.

وقد يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اصدار قرار بهبوط الزمالك إلى الدرجة الأدنى، اذا لم يلتزم بسداد الغرامات الصادرة في حقه في المواعيد المقررة بعد أن استنفذ العقوبات التدريجية والخاصة بخصم نقاط من رصيده ومنعه من القيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news