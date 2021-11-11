تعرف على موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ينتظر أن يخوض منتخب السعودية يوم الثلاثاء المقبل مواجهة مهمة ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.



واكتفى منتخب السعودية بالتعادل مع مضيفه الأسترالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، ظهر الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبذلك، واصل منتخب السعودية حفاظه على المركز الأول منفردا في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستراليا الوصيفة.

وسيخوض المنتخب السعودي مواجهة فيتنام على ملعب الأخيرة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساء بتوقيت أبوظبي

ينتظر أن تنقل مباراة السعودية وفيتنام على قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.

فضلا عن ذلك، يتوقع أيضا أن تقوم قنوات "SSC" السعودية بنقل المباراة أيضا، ولكن داخل المملكة.