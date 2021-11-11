ما هو موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلاقي منتخب العراق، نظيره السوري في قمة عربية مرتقبة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



ويحتل المنتخب السوري المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي منتخب العراق في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويواجه المنتخب العراقي، نظيره منتخب سوريا اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت دمشق.

ينتظر أن تنقل مباراة العراق وسوريا على قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.

فضلا عن ذلك، يتوقع أيضا أن تقوم قنوات "SSC" السعودية بنقل المباراة أيضا، ولكن داخل المملكة.