كيروش يوجه رسالة للجمهور قبل ساعات مواجهة أنجولا في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وجه البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة للجماهير قبل مواجهة أنجولا غدا الجمعة، في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب كيروش عبر حسابه بموقع "تويتر" :"نتطلع إلى أداء رائع مع عمل جاد وروح الفريق".

ويستضيف المنتخب الأنجولي، نظيره المصري، في التاسعة مساء غد الجمعة، في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وكان المنتخب المصري قد فاز على ليبيا في الجولة الثالثة في القاهرة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش من تصويبة صاروخية.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق.

وفاز الفراعنة علي ليبيا في الجولة الرابعة بهدف، وكرروا فوزهم على المنتخب ذاته في الجولة الرابعة 3-0.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.

تشكيل المنتخب

من المتوقع أن يبدأ كيروش، المدير الفني للفراعنة بالتشكيل التالي:

الشناوي

فتوح، حجازي، أيمن أشرف، أكرم توفيق

السولية، محمد النني، صلاح، محمد شريف، عبدالله السعيد

مصطفى محمد

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وسينقل اللقاء على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات.