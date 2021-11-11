السعودية تفرض التعادل السلبي على أستراليا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

خيم التعادل السلبي على مباراة المنتخب السعودي مع مضيفه الأسترالي اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وكانت المنتخب الأسترالي هو الأكثر استحواذا وخطورة على مدار شوطي اللقاء لكنه لم ينجح في الوصول للشباك السعودية

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مقابل عشر نقاط لأستراليا في المركز الثاني.

وسيطر منتخب أستراليا على مجريات اللعب في أول خمس دقائق وشن محاولتين على المرمى السعودي عبر ريان جرانت وأيدين هروستيتش لكن دون خطورة تذكر.

وجاءت أول محاولة هجومية للأخضر السعودي بعد مضي 14 دقيقة عبر تسديدة قوية من سلمان الفرج لكن الكرة ارتطمت بأقدام المدافعين.

وكاد هروستيتش أن يفتتح التسجيل لأستراليا في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة من مارتين بويل وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار المرمى السعودي.

وشن الفريق الأسترالي هجمة جديدة في الدقيقة 35 انتهت بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من أوير مابيل من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب الفريق الأسترالي وأبرزها تسديدة أخرى من مابيل بعد تمريرة متقنة من ماثيو ليكي لكن مرت الكرة بجوار الشباك السعودية مجددا.

ولم يحدث جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف الفريق الأسترالي محاولاته الهجومية بعد مضي عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة جديدة لمابيل لكن الحارس السعودي محمد الربيعي وقف له بالمرصاد.

وكان ماثيو ليكي قريبا من تسجيل الهدف الأول لأستراليا في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الربيعي أنقذ الموقف.

ورد المنتخب السعودي بهجمة سريعة انتهت بتمريرة متقنة من ناصر الدوسري وضربة رأس قوية من فهد المولد لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الأسترالي.

وحاول محمد كانو لاعب المنتخب السعودي أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى الأسترالي.

وكاد سلمان الفرج أن يخطف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من صالح الشهري لكن الحارس الأسترالي ماثيو رايان وقف له بالمرصاد.

وشن الفريق السعودي محاولتين متتاليتين على المرمى الأسترالي بواسطة الشهري وسالم الدوسري لكن دون أن ينجح في الوصول لشباك الخصم.

ومرت أخر خمس دقائق من المباراة دون أن تشهد جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.