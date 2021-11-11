كيروش: نتطلع إلى أداء رائع قبل مواجهتي أنجولا والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وجه كارلوس كيروش المدير المنتخب للمنتخب الوطني رسالة للجماهير المصرية، قبل مواجهة أنجولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً، على أن يواجه الجابون في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر.

وكتب كيروش على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتطلع إلى أداء رائع مع التواضع والعمل الجاد وروح الفريق".

وكانت بعثة المنتخب وصلت مساء أمس الأربعاء إلى لواندا لخوض مواجهة أنجولا المنتظرة.كان في استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا بقيادة السفير محمد صفوت ومسئولون من الاتحاد الانجولي لكرة القدم، حيث تمت اجراءات الوصول ووصول البعثة إلى مقر اقامتها القريب من ملعب المباراة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في التصفيات، وإذا تمكن من الفوز سيحسم التأهل بشكل نهائي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية.