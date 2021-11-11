عادل عبد الرحمن لمصراوي: اختيارات كيروش مثيرة للجدل.. ولم يختبر حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا داعي لاستعجال الفوز في مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا غدًا.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب أنجولا بعد خروجه رسميًا سيلعب بهدوء كبير، لذلك يجب علينا عدم الاندفاع والاستعجال لتحقيق الفوز، والأهم هو تحقيق نتيجة ايجابية".

وفي سياق متصل أكد عبد الرحمن أنه يعتقد أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني يسعى لإثارة الجدل بسبب اختياراته لقائمة الفراعنة لكل معسكر.

وأضاف: "حتى الأن لم يتعرض كيروش لاختبار حقيقي، مباريات المنتخب الماضية كانت في المتناول، ولكنه شخصية قوية جدًا وقادر على التأثير على اللاعبين، ومن المنتظر أن يكون الاختبار الحقيقي في المباراتين الحاسمتين في التصفيات النهائية".

واختار لاعب المنتخب السابق التشكيل الأمثل من وجهة نظره:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح

الوسط: محمد النني، عمرالسولية، محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد صلاح، محمد شريف، مصطفى محمد

واختتم عبد الرحمن تصريحاته قائلًا: "احنا أقرب للفوز وحسم التأهل من أنجولا، يجب استغلال اندفاعهم والاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل تحقيق الفوز".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في التصفيات، وإذا تمكن من الفوز على أنجولا سيحسم التأهل بشكل نهائي إلى المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية.