معروف يوسف: مصر بلدي الثاني وطموحي اللعب لمنتخب بلادي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال النيجيري معروف يوسف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي المصري، إن مصر هي بمثابة بلده الثاني ويعيش فيها بمنتهى السعادة.

وقال معروف يوسف في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الخميس، إنه يتمنى تأهل منتخب بلاده، نيجيريا، والمنتخب المصري إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأضاف :"حلمي دائما المشاركة مع منتخب نيجيريا وإحراز البطولات وأتمنى تأهله لكأس العالم 2022 بقطر".

وأوضح :"بدأت مسيرتي الكروية في أكاديمية بنيجيريا وأولى محطاتي الاحترافية في نادي اتحاد الشرطة المصري الذي كان يمتلك فريقا قويا بقيادة فنية لطلعت يوسف.. في عام 2014 تلقيت عروض كثيرة وفضلت عرض الزمالك وحصلت على الثنائية (الدوري والكأس) عام 2015."

وتابع :"سعيد بتجربتي مع فريق البنك الأهلي رغم التحديات الصعبة التي واجهت الفريق الموسم الماضي بسبب غياب الانسجام بين اللاعبين في الملعب، ولكننا تغلبنا على هذه التحديات وأصبح الفريق يسير في الطريق الصحيح وأصبح أداء الفريق متطورا للغاية."

وأتم:"طموحي إنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي مع فريق البنك الأهلي، لم نكن موفقين في مباراتنا أمام الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري وأضعنا فرصا كثيرة".