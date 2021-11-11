تفاديا لتضارب المواعيد.. اتحاد الكرة يطلب تعديل القائمة المبدئية لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في قطر وستلعب على ملاعب كأس العالم 2022، على أن تنطلق في الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021.

وجاء طلب الاتحاد المصري بتعديل القائمة المبدئية تفاديا لتضارب المواعيد بين البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها نادي بيراميدز والمصري.

ومن المقرر أن يتم اختيار القائمة النهائية للبطولة يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المفترض أن يخوض الناديان المصريان مباراتين يوم 5 ديسمبر المقبل، ويحتاج كل منها عددًا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب بالبطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الجزائر، لبنان والسودان.