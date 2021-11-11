هدف الشهر.. رائعة صلاح في مرمى سيتي الأفضل في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حصد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف ف فريقه عن شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، فوز الدولي المصري بالجائزة عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتلاعب محمد صلاح نجم ليفربول، بدفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

هدف صلاح جاء بعدما راوغ دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

جدير بالذكر أن هدف صلاح هو السابع له في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.