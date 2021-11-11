رسميا.. صلاح لاعب شهر أكتوبر من رابطة المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر الماضي، المقدمة من قبل رابطة المحترفين الإنجليزية بتصويت الجمهور.

وتضمنت قائمة المرشحين 5 لاعبين آخرين بخلاف اللاعب المصري، وهم: فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، ريس جيمس لاعب تشيلسي، بن تشيلويل لاعب تشيلسي وكونور كالاجر لاعب كريستال بالاس.

وشارك صلاح في 4 مباريات رفقة ليفربول خلال شهر أكتوبر، وساهم في تحقيق الفوز خلال مباراتين أمام واتفورد (5-0) ومانشستر يونايتد (5-0)، بينما تعادل أمام مانشستر سيتي (2-2) وبرايتون (2-2).

وسجل الفرعون المصري 5 أهداف جاءت في مرمى مانشستر سيتي "هدف"، واتفورد "هدف" ومانشستر يونايتد "3 أهداف".

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 29 عاما يتصدر جدول ترتيب هدافي بريميرليج برصيد 10 أهداف وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.