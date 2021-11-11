رسميًا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع جيرارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي أستون فيلا، اليوم الخميس، التعاقد مع الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد المدير الفني السابق لرينجرز الأسكتلندي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

نادي أستون فيلا أعلن عبر موقعه الرسمي، الخميس، التعاقد مع جيرارد ليكون مديرًا فنيًا للفريق بعدما قاد فريق جلاسكو رينجرز حتى حقق معه لقب الدوري الأسكتلندي في الموسم الماضي دون أي هزيمة.

وكان جيرارد انضم إلى رينجرز لقيادة الفريق الأسكتلندي عام 2018 بعدما عمل في أكاديمية ليفربول.

وعن توقيع جيرارد لنادي أستون فيلا علّق المدير التنفيذي للنادي كريستيان بورسلو :"يسر مجلس إدارة أستون فيلا تعيين ستيفين كمدربًا للفريق".

وأضاف :"نحن متحمسون لأنه وافق على قيادتنا، نحن نتطلع للبناء والتقدم منذ شراء ناصف ساويرس النادي عام 2018".

وتابع :"جيرارد كان واضحًا جدًا خلال المناقشات معه، طموحات جيرارد التدريبية وفلسفته تتطابق تمامًا مع طموحات أستون فيلا".

وكان جيرارد وصل إلى لندن، أمس الأربعاء، لإجراء مفاوضات مع نادي أستون فيلا قبل إتمام التعاقد بصورة رسمية.

وسيتولى جيرارد قيادة أستون فيلا خلفًا للمقال دين سميث والذي رحل عقب الخسارة من سوثامبتون، الأمر الذي جعل الفريق يتراجع للمركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ومن المقرر أن يقوم نادي أستون فيلا بتعويض نظيره رينجرز حيث يمتلك جيرارد عقدًا لعامين.

جدير بالذكر أن أولى مباريات جيرارد مع أستون فيلا ستكون ضد برايتون يوم 20 نوفمبر المقبل على ملعب "فيلا بارك" ضمن الأسبوع الـ12 من بريميرليج.