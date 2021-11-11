"هبعتلهم لاعيبة مقابل التخفيض".. الكومي يكشف حل لأزمة "فاتورة" الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، أن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة، مضيفًا أنه تواصل مع شركة الكهرباء لحل أزمة مديونية النادي والتي تجاوزت الـ4 ملايين جنيه.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية الشمس، قال الكومي: "النادي يمر بأزمة مالية طاحنة، من مديونيات الكهرباء والمياه إلى رواتب اللاعبين وأزمة محمد الطويلة ونادي النجوم".

وتابع: "نحتاج لمصادر دعم، لدينا مبالغ مالية لدى الشركة الراعية (بريزنتيشن)، ننتظر دعم بعض رجال الأعمال، أو يتبرع شعب الإسماعيلي بـ100 أو بـ150 جنيه بدلا من دخول المباريات".

وواصل: "لدينا أمل في شعب الإسماعيلية الذي يعيش وينام على كرة القدم، وجلست بالفعل مع بعض رجال الأعمال، أنا متفائل".

وعن كيفية حل أزمة مديونية الكهرباء، قال الكومي: "لدينا مديونية تجاوزت الـ4 ملايين جنيه، تواصلت مع رئيس شركة الكهرباء وقلت له (إنت عندك نادي اسمه الكهرباء في الدرجة التالتة، هاندعملك الفريق بكام لاعب بكام مليون وننقص المديونية)".

وبسؤاله هل سيوافق على الأمر، أجاب رئيس الإسماعيلي: "سيوافق، لدي اجتماع معه يوم الأحد المقبل لإنهاء الأمر، وسنمده بدفعة مالية مقدما، هؤلاء محبي لنادي الإسماعيلي".