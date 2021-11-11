التصفيات الإفريقية.. الصراع يشتد في جولتي الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عز الكلاوي:

تفتتح اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والتي ستشهد رسميًا تأهل عدد من المنتخبات، بينما سيتأجل حسم البعض الأخر إلى الجولة الأخيرة.

ومع اقتراب الحسم يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز من أجل صدارة المجموعة للتأهل إلى التصفيات النهائية، والمباراة الأخيرة التي ستحسم رسميًا الخمسة منتخبات التي تتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويتنافس 40 منتخبا من القارة السمراء في 10 مجموعات، في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة فقط إلى المرحلة النهائية.

ويحتل المنتخب الوطني قمة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز أمام أنجولا لحسم التأهل رسميا إلى الدور المقبل في التصفيات، وفي حال خروج المباراة بأي نتيجة أخرى وفوز منتخب ليبيا على الجابون، يتم تأجيل حسم تأهل المنتخب الوطني إلى الجولة الأخيرة أمام الجابون.

من ناحية أخرى، يخوض منتخبي السنغال والمغرب مباراتهم كتحصيل حاصل بعد حسمهم التأهل رسميًا بعد صدارتهم للمجموعة الثامنة والتاسعة على التوالي، بعد تحقيق المنتخبين الفوز في الجولات الأربع الماضية والحصول على العلامة الكاملة 12 نقطة.

ويشتد الصراع في المجموعة الأولى، حيث يتقاسم منتخبي الجزائر و بوركينا فاسو صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما سيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة انتظارًا لمواجهة المنتخبين لتحديد المتأهل رسميًا.

وفي المجموعة الثانية يستعد منتخب تونس لحسم تأهله رسميًا يوم السبت القادم، أمام منتخب غينيا الإستوائية، حيث يتصدر نسور قرطاج المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويكفي منتخب تونس التعادل فقط من أجل حسم التأهل رسميًا.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ليتأجل الحسم بنسبة كبيرة إلى الجولة الأخيرة في مواجهة المنتخبين.

ويتشابه موقف المجموعة الرابعة بالمجموعة السابقة، حيث يتصدر منتخب كوت ديفوار الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يأتي منتخب الكاميرون برصيد 9 نقاط، لتنتظر قمة المجموعة الرابعة في الجولة الأخيرة.

ويأمل منتخب مالي (10 نقاط) في الفوز على رواندا (نقطة) وتعثر منتخب أوغندا (8 نقاط) أمام كينيا (نقطيتن) لحسم صدارة المجموعة الخامسة، أو تأجيل حسم التأهل للجولة الأخيرة.

ويطمح منتخب غانا (10 نقاط) في الفوز على منتخب إثيوبيا (3 نقاط) وهزيمة منتخب جنوب إفريقيا (9 نقاط) أمام منتخب زمبابوي (نقطة) للتأهل رسميًا على رأس المجموعة السابعة، أو انتظار الحسم للجولة الأخيرة في قمة المجموعة بين النجوم السوداء ومنتخب بافانا بافانا.

ويتعقد الأمر في المجموعة العاشرة والأخيرة، حيث يتقاسم صدارة المجموعة منتخبي تنزانيا وبنين برصيد 7 نقاط، فيما يأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، لينتظر الجميع إلى الجولة الأخيرة لمعرفة من يمكنه خطف بطاقة التأهل.

مجموعتين تم حسم فيهم المتأهلين وفي انتظار من يمكنه خطف بطاقة العبور في الـ8 مجموعات المتبقية.