الامارات | بث مباشر (كوريا الجنوبية - الإمارات).. إسماعيل مطر أساسياً والعنزي في البدلاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر (كوريا الجنوبية - الإمارات).. إسماعيل مطر أساسياً والعنزي في البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد قليل مباراة منتخب الإمارات لكرة القدم على استاد غويانغ بكوريا الجنوبية، أمام "نمور آسيا" في مواجهة مصيرية لـ"الأبيض" للحفاظ على آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022. ويسعى المنتخب ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تجنبا لنزف آخر للنقاط، حيث يحتل المركز الرابع بثلاث نقاط، مقارنة بكوريا (8) في المركز الثاني، وإيران المتصدرة (10)، ولبنان الثالثة (5)، والعراق الخامسة (3)، وأخيرا سورية بنقطة فقط.

ويعاني المنتخب من غيابات مهمة، أبرزها: شاهين عبدالرحمن ومحمود خميس وماجد حسن وخلفان مبارك، بينما تعززت صفوفه بعنصر الخبرة باستدعاء النجوم إسماعيل مطر ومهند العنزي ويوسف جابر.

تشكيلة المنتخب الأساسية:

علي خصيف في حراسة المرمى، محمد برغش، وليد عباس، محمد العطاس، بندر الأحبابي، علي سالمين، عبدالله رمضان، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي مبخوت.

البدلاء: خالد عيسى، عادل الحوسني، أحمد راشد، مهند سالم، يوسف جابر، يحيى نادر، خليل إبراهيم، ماجد راشد، علي صالح، تيغالي، عبدالعزيز هيكل، محمد جمعة عيد.

وتاليا البث المباشر للمباراة لحظة بلحظة:

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