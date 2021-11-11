ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل منتخب كولومبيا ضيفا على البرازيل في الجولة 13 من تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك على ملعب أرينا كورينثيانز.



المنتخب البرازيلي على قمة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 31 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، فاز في 10 منها وتعادل في واحدة فقط كانت ضد نظيره الكولومبي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

بالتأكيد سيسعى السليساو للفوز في المباراة القادمة، لكن منتخب كولومبيا منافس شرس على الوصول لكأس العالم 2022، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي و3 نقاط عن تشيلي، وسيقاتل هو الآخر على نقاط مباراته ضد السامبا أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

ستقام مباراة البرازيل ضد أوروجواي فجر يوم الجمعة القادم 12 نوفمبر/ تشرين ثان 2021.

وكعادة مباريات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم أو غيرها ستكون المباراة في وقتٍ مبكر من الصباح بالنسبة لنا في الوطن العربي، حيث تبدأ الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في أمريكا الجنوبية على قنوات بي إن سبورتس.

أما القناة الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا فهي beIN SPORTS PREMIUM 1.