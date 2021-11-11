الامارات | مفاجأة.. برشلونة يفكر في ضم كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يفكر في ضم كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فكرة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق برشلونة باتت من الخيارات المطروحة والتي تتم مناقشتها في الفترة الاخيرة. وتعززت جدية هذا الطرح، من خلال ما قاله المدرب الكاتالوني توني فريكسا، الذي ترشح سابقا لرئاسة نادي برشلونة، حيث أكد أن الوضع "المجنون" الذي يعيشه برشلونة حاليا، والتقلبات العديدة التي مر بها ومايزال، تسمح بإمكانية ضم نجم عالمي كبير مثل كريستيانو رونالدو، واستغلال الفترة السيئة التي يمر بها مع مانشستر يونايتد.

واعتبر فريسكا أن رونالدو، ورغم بلوغه 36 عاما، لكنه قطعة مهمة جدا يحتاجها برشلونة لتقوية الهجوم الذي يعاني الأمرين في السنوات الأخيرة، وخاصة في الموسم الراهن، الذي تراجع فيه الفريق إلى المركز التاسع في "الليغا".

وجاء حديث فريكسا من خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة "إي سبورت 3"، مشيرا إلى أن الفكرة مطروحة في النادي. يذكر أن رونالدو، بحسب وسائل إعلام إسبانية، اشترط على ناديه الانجليزي إنهاء الموسم في أحد المراكز الاربع الاولى لضمان المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا من أجل الاستمرار معه، وخلاف ذلك سيعني رحيله لا محالة.

وتعيد فكرة انتقال رونالدو إلى برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي، سيناريو لعب النجوم للغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، كان أشهرهم على الإطلاق البرتغالي لويس فيغو، وكذلك البرازيلي رونالدو وآخرون. وقد يكون انتقال رونالدو إلى برشلونة، رغم أنه مستبعد، أهم خبر في الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال صدقت توقعات فريكسا.

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