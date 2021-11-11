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مراعاة لظروفها.. وزارة الرياضة تُعيّن زوجة الراحل علاء علي وتوفر لها معاشا شهريا

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين زوجة لاعب نادي الزمالك الراحل علاء علي فى أحد مشاريع الوزارة القريبة من منزلها، مع معاش شهري، بجانب مسكنها بمدينة أكتوبر.

وقرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرف معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي نجم فريق الزمالك الأسبق، استجابة لطلب زوجة اللاعب عبر أحد البرامج كما قرر أيضًا توظيف زوجته، في إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، للمساهمة في مساعدة أسرة لاعب القلعة البيضاء الأسبق.

ورحل علاء علي عن عالمنا يوم 11 نوفمبر من عام 2019، عن عمر ناهز 31 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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