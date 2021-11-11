عضو الزمالك يرد على مرتضى.. ويؤكد: نبحث "الجدولة" مع لشبونة.. ونفاوض باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، إن النادي يبحث مع سبورتنج لشبونة البرتغالي "جدولة" مستحقاتهم، مضيفًا أن هناك مفاوضات مع باتشكيو لتسديد مستحقاته لكنه يرغب في الحصول عليها دفعة واحدة.

وكان عمرو أدهم أعلن عبر يلا كورة فوز سبورتنج لشبونة بالاستئناف الذي تقدم به أمام المحكمة الرياضية "كاس" للحصول على غرامة تأخير 400 ألف دولار لعدم سداد الزمالك لمستحقات شيكابالا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورتس"، قال أدهم: "هذه القضية بدأت من مارس 2017، كان لدينا فرصة جيدة لتسديد قيمة المبلغ المطلوب (510 ألف دولار)، لأن الاتحاد الدولي للعبة أصدر قراره في يوليو 2020، مجلس الزمالك لم يستغل الفرصة ولم نلتزم بقرار فيفا".

وتابع: "لشبونة قدم طعنا في المحكمة الرياضية (كاس) في نوفمبر 2020، المجلس المنتخب كلف المحامي الإيطالي للنظر في القضية، وعندما تولينا المسئولية كلجنة مؤقتة كانت القضية متداولة وكنا ننتظر الحكم".

وواصل: "لا أعلم سبب عدم التسديد وماهي ظروف النادي في ذلك الوقت، النادي البرتغالي حصل على غرامة إضافية الآن وهذا حكم نهائي من كاس".

وأوضح: "ننتظر رأي المحامي الإيطالي، وقد يكون لدينا فرصة بالاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهناك اتجاه آخر بالتواصل مع لشبونة من أجل تقديم عرضا لجدولة الغرامة، قد نحصل على موافقة وقد لا تتم".

وأردف: الغرامة حتى الآن مالية فقط، ولم تصل إلى عقوبة انضباطية ليتم إيقاف القيد، بالتأكيد سنحاول تسديد تلك الغرامات".

وردًا على تصريحات سابقة لمرتضى منصور رئيس النادي السابق الذي أكد أنه لو كان مستمر في عمله لما كانت تلك القضايا أضرت بالنادي، أجاب أدهم: "إذا لماذا تم تكليف محامي إيطالي لمتابعتها.. كما قلت سابقا، هناك منصة للاتحاد الدولي تخص كل الأندية، بإمكان الجميع الدخول عليها ومتابعة القضايا المرفوعة على النادي بالتواريخ".

وعن غرامة جيمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، قال عضو مجلس الإدارة: "حصل على حكم بمستحقاته، نحاول التفاوض معه أيضًا لتقسيط المبلغ، لكنه يرغب في الحصول على مستحقاته دفعة واحدة".

وبسؤاله عن مستحقات نادي ماريتمو المتعلقة باللاعب السابق محمد إبراهيم، قال: "تواصلنا معهم وعرضنا الجدولة أيضًا وننتظر ردهم النهائي".

وعن جروس، أجاب: "ننتظر حيثيات الحكم، وقد يكون لدينا فرصة للطعن أمام كاس".

وبسؤاله عن موعد الدعوة لانتخابات النادي، أوضح: "لم نحدد موعد بعد، كان هناك تصريح من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن احتمالية الدعوة للانتخابات قبل نهاية الشهر الحالي".