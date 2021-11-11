"مدرب الإنقاذ".. مَن هو خوان براون المرشح لقيادة الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أن الأرجنتيني خوان براون سيصل إلى الإسماعيلية خلال الساعات المقبلة، من أجل قيادة "الدراويش" في الموسم الحالي.

الكومي كشف أيضًا عن استعانة براون لمدرب عام أرجنتيني وأيضًا مدرب أحمال، في المقابل سيكون الثلاثي محمد صلاح أبو جريشة وأحمد العجوز ومحمد حمص في الجهاز الفني.

براون يعمل مساعدًا في الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني تحت 20 عامًا، كما يمتلك تجارب في الملاعب السعودية وتحديدًا عندما قاد الهلال والوحدة.

وهنا السؤال مَن هو خوان براون المرشح لقيادة الإسماعيلي؟

- مدرب الإنقاذ:

قد يُطلق على الأرجنتيني خوان براون بأنه مدرب الإنقاذ ليس بسبب الوضع الحالي لنادي الإسماعيلي، إنما بتجاربه السابقة.

وبالنظر للوضع الحالي لنادي الإسماعيلي، فالفريق الأصفر يعاني على مستوى النتائج في بداية الموسم الحالي من بطولة دوري "we "المصري حيث تلقى الفريق الأصفر ثلاث هزائم متتالية دون الحصول على نقطة بعد الخسارة من الأهلي (4-0) وسيراميكا كليوباترا (2-1) وأخيرًا البنك الأهلي بنتيجة (1-0).

الإسماعيلي أيضًا ينتظره عدة مباريات قوية بعد نهاية التوقف الدولي لعل أبرزهم مواجهة الزمالك في 19 من الشهر الجاري ثم المقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر.

بداية خوان براون كانت مع الهلال السعودي، حيث تولى "الزعيم" خلفًا لمواطنه الأرجنتيني رامون دياز بسبب سوء النتائج على الرغم من التتويج بلقب دوري أبطال أسيا نسخة عام 2019.

صحيح أن براون استطاع أن يحصل على لقب الدوري السعودي في نهاية الموسم إلا أنه لم يستمر مع الفريق الهلال لسوء النتائج.

صاحب الـ44 عامًا تولى قيادة الهلال في تسع مناسبات حقق الفوز في ثلاث مباريات مقابل مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في أربع مناسبات.

الأبرز في نتائج براون مع الهلال مباريات الفريق في مسابقة دوري أبطال أسيا، حيث لعب أربع مباريات بواقع مباراتين ضد الريان القطري والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني.

وعجز براون في تحقيق أي انتصار قاري بعد التعادل أمام الريان مقابل الخسارة في ثلاث مباريات ضد الفريق القطري والعين والاستقلال.

وفي موسم (2018 - 2019)، استعانت إدارة الوحدة السعودي بخدمات براون ليكون خلفًا للمدير الفني المصري أحمد حسام "ميدو" والذي قاد فرسان مكة.

براون تسلم المهام الفنية للوحدة والفريق وقتها كان في الترتيب السادس من دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 36 نقطة بعد مرور 24 جولة.

لكن نتائج المدير الفني الأرجنتيني لم تكن بالمطلوب بعد الخسارة في خمس مباريات من أصل سبعة مقابل الفوز في مباراتين.

الأبرز في ولاية براون مع الوحدة هو تلقي الفريق نتائج كبيرة مثل الخسارة من التعاون بنتيجة (3-0) وأيضًا الخسارة من الفيحاء بنتيجة (5-2).