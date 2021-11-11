شاهد مباراة الامارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-11-2021.

تصطدم الامارات بضيفتها كوريا الجنوبية على استاد سيؤول، في مباراة حاسمة بمشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية التي تضم «إيران، لبنان، العراق، وسوريا»، ضمن الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب الامارات تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المباراة بظروف صعبة إذ لم يحقق أي انتصار في الجولات الأربع الماضية بالتصفيات، تعادل مع لبنان، وسوريا، واخيرًا العراق، وخسر أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة.

وسيتوجب على المنتخب الاماراتي العودة بالثلاث نقاط من أرض كوريا الجنوبية، إذا ما أراد تعزيز فرصه في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، أو على الأقل خوض منافسات الملحق بحجز المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

ويتصدر منتخب ايران ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 لكل من الامارات والعراق، ونقطة واحدة لسوريا.

على الجهة المقابلة، يتطلع المدرب البرتغالي باولو بينتو قيادة كوريا الجنوبية نحو تحقيق الفوز الثالث بالمرحلة النهائية من التصفيات لتعزيز مركزه في الوصافة أو خطف الصدارة من ايران حال تعثرها أمام لبنان ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية مع ايران في الجولة الماضية بهدفٍ لمثله، وقبل ذلك تعادل النمور مع العراق في الجولة الأولى، قبل أن ينتصر على لبنان وسوريا في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة الامارات وكورويا الجنوبية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت أبو ظبي، 14:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت مصر، 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الامارات وكورويا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية SSC HD، ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.