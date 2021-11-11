شاهد مباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية واستراليا في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-11-2021.

تلتقي السعودية مع نظيرتها استراليا على ملعب واسترن سيدني، في صراع صدارة المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «عمان، الصين، اليابان، وفيتنام»، ضمن الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022.

ونجح منتخب السعودية بإمتياز في أول 4 جولات، حيث فاز على فيتنام في ملعب مرسول بارك بنتيجة (3-1)، وتجاوز عمان في عقر داره بهدفٍ دون رد، وانتصر على اليابان بنفس النتيجة في ملعب الجوهرة المشعة، قبل أن يتجاوز الصين على نفس الملعب بنتيجة (3-2).

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه وخصمه بالجولة الحالية «استراليا»، مقابل 6 نقاط لكل من عمان واليابان، و3 للصين، في حين ظل رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

ويغيب عن السعودية الحارس محمد العويس الذي تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الصين الشهر الماضي، بينما شهدت عودة الثنائي سالم الدوسري ومحمد البريك، بعدما غابا عن مواجهتي اليابان والصين.

في المقابل، تلقى منتخب استراليا الهزيمة الأولى في الجولة الماضية أمام اليابان، بعد أن فاز في أول 3 جولات على حساب الصين، فيتنام، وعمان، ليترك الأخضر ينفرد بالصدارة.

وستبحث استراليا عن تعديل المسار بتحقيق الانتصار الرابع من أجل تعزيز موقعها في أحد مراكز التأهل التلقائي من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم العام المُقبل في قطر.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة السعودية واستراليا في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 صباحًا بتوقيت مصر، 09:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية واستراليا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية SSC7 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي، ويذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.