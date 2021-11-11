مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين ثان 2021، عدة مباريات هامة ومرتقبة في تصفيات كأس العالم "قطر 2022".



وتنطلق في غضون ساعات قليلة، فترة التوقف الدولي الأخيرة خلال عام 2021، مع بدء العد التنازلي لحسم هوية المنتخبات المتأهلة لكأس العالم.

يخوض منتخب البرتغال تحديا جديدا في إطار تصفيات كأس العالم 2022، حين يواجه أيرلندا في طريقه نحو بلوغ مونديال قطر المرتقب.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يستضيف منتخب اليونان نظيره الإسباني في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل على قناة بي إن سبورتس beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره ليشتنشتاين، على ملعب فوكسفاجن أرينا، في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية أيضا.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن تقوم قناة "beIN Sports 3 HD Premium" بنقل المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يواجه منتخب باراجواي نظيره التشيلي في الجولة 13 من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة صباحا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس.

يواصل منتخب البرازيل مشواره في تصفيات كأس العالم، حين يلاقي منتخب كولومبيا، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3.30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 4.30 صباحا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس.

يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا خارج الأرض، أمام نظيره الأسترالي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

وستقام مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022 على استاد ويسترن سيدني، في تمام 12:10 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة SSC7 داخل المملكة العربية السعودية، وعلى قناة أبوظبي آسيا 1 داخل الإمارات.

يدخل منتخب الإمارات اختبارا صعبا عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي عصر يوم الخميس، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المبارة على استاد كوم بانك بالعاصمة الكورية سوول، في الجولة الخامسة من التصفيات، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة كوريا الجنوبية والأبيض الإماراتي على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، داخل الإمارات.

يصطدم منتخب عمان بنظيره الصيني في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباريات تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على موقع "يوتيوب".

في قمة عربية مرتقبة، يلاقي منتخب العراق نظيره السوري في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".