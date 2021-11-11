من هو هداف منتخب لبنان التاريخي؟

تعرف مع الخليج 365 على الهداف التاريخي لمنتخب لبنان طوال مشاركات رجال الأرز في المحافل الدولية من خلال المباريات الرسمية والودية منذ أن تأسس في عام 1933 وحتى الآن.

يسيطر جيل أواخر القرن العشرين وبدايته لـ منتخب لبنان على قائمته التاريخية لأكثر من سجل له في جميع المسابقات، وذلك على عكس معظم منتخبات آسيا وباقي القارات، فعادة ما تكون هوية الهداف التاريخي لاعبًا بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين.

ويرجع البعض سبب تواجد لاعبين من القرن الماضي في قائمة الهدافين لدى أغلبية المنتخبات، إلى سهولة تسجيل الاهداف آنذاك، نظرًا لكثرة المباريات الدولية، وعدم ظهور التعقيدات التي أصبحت عليها كرة القدم في الوقت الحالي.

من هو هداف منتخب لبنان التاريخي؟

يتربع حسن معتوق على صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب لبنان بتسجيله 22 هدف في 91 مباراة بمعدل 0.24 هدف في كل مباراة، منذ عام 2006 وحتى وقتنا الحاضر، وسجل هدفه الأول عام 2011 في شباك بنجلاديش.

ويتواجد العالمي رضا عنتر في المرتبة الثانية بتسجيله 20 هدف في 63 مباراة، منذ أن مثل منتخب لبنان لأول مرة في عام 1998 وحتى 2016، بمعدل تهديفي (0.32) هدف في كل مباراة.

ويأتي اللبناني من أصل أرميني «وارطان غازاريان» في المركز الثالث بترتيب الهدافين التاريخيين لرجال الأرز، وبأفضل معدل تهديفي (0.49)، حيث استطاع تسجيل 19 هدفًا في 39 لقاء في مسيرته الدولية التي امتدت من 1995 حتى 2001.

4- محمد غدار (2004 – حتى الآن) – سجل 19 هدف في 42 مباراة – بمعدل 0.45 هدف في كل لقاء.

5- هيثم زين (1998 – 2004) – سجل 16 هدف في 33 مباراة – بمعدل تهديفي 0.48

6- محمود العلي (2007 – 2012) – سجل 12 هدف في 46 مباراة – بمعدل تهديفي 0.26