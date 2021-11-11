تعرف مع الخليج 365 على الهداف التاريخي لمنتخب الامارات طوال مشاركات الأبيض في المحافل الدولية من خلال المباريات الرسمية والودية منذ أن تأسس في عام 1972 وحتى الآن.

غالبًا ما تكون هوية الهداف التاريخي للمنتخبات لاعبًا بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى سهولة تسجيل الاهداف آنذاك، نظرًا لعدم ظهور التعقيدات التي أصبحت عليها كرة القدم في الوقت الحالي.

ولكن هذه الفكرة لا تتطابق بشكلٍ كامل على منتخب الامارات نظرًا لحداثته، إذ يمتلك 5 لاعبين بدأت مسيرتهم الدولية في القرن الحالي ضمن قائمته التاريخية لأول 10 هدافين.

بينما تضم القائمة 4 لاعبين بدأت مسيرتهم في أواخر القرن العشرين وانتهت في القرن الحالي (21)، بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بدأت مسيرته وانتهت في القرن العشرين.

من هو هداف منتخب الامارات التاريخي؟

يتسيد علي مبخوت (31 عامًا) قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الامارات بـ78 هدف في 97 مباراة، منذ أن حمل القميص الأبيض لأول مرة في عام 2009 وحتى وقتنا الحالي، بمعدل 0.82 هدف في المباراة الواحدة.

لعب مبخوت أول مباراة بقميص منتخب الامارات يوم 15 نوفمبر 2009، حيث شارك أمام التشيك لمدة (52) دقيقة في مباراة ودية، وافتتح سجله التهديفي مع الأبيض بإحراز سوبر هاتريك أمام البحرين بلقاء ودي في أكتوبر 2012.

ويأتي الأسطورة عدنان الطلياني في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لعيال زايد بتسجيله 52 هدف في 161 مباراة في الفترة الممتدة من 1983 حتى 1997، بمعدل تهديفي (0.32 هدف في كل مباراة).

فيما يتواجد احمد خليل (30 عامًا) في المرتبة الثالثة بتمكنه من تسجيل 47 هدف في 106 مباراة، بمعدل تهديفي (0.44)، ما بين 2008 وحتى الآن.

4- إسماعيل مطر (2003 – 2019) – سجل 36 هدف في 133 مباراة – بمعدل تهديفي 0.27

5- محمد عمر (1996 – 2009) – سجل 28 هدف في 102 مباراة – بمعدل تهديفي 0.27

6- زهير بخيت (1988 – 2002) – سجل 27 هدف في 112 مباراة – بمعدل تهديفي 0.24

7- سعيد الكاس (1998 – 2013) – سجل 15 هدف في 60 مباراة – بمعدل تهديفي 0.25

8- عبد الرحيم جمعة (1998 – 2009) – سجل 13 هدف في 116 مباراة – بمعدل تهديفي 0.11

9- إسماعيل الحمادي (2007 – الآن) – سجل 13 في 115 مباراة – بمعدل تهديفي 0.113

10- فيصل خليل (2001 – 2010) – سجل 13 هدف في 61 مباراة – بمعدل تهديفي 0.21