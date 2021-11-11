«كنت زيه.. النظرة اللي في عينيه أنا عارفها كويس».. أفشة يعلّق على فيديو الطفل «الزمالكاوي» الباكي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد مجدي أفشة، عن سعادته بالفيديو الذي جمع بينه وبين الطفل الباكي في مباراة القمة، بعدما منحه قميصه الشخصي عقب المواجهة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوزأً كبيراً على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، كتب أفشة قائلاً: "شفت الفيديو ده زيكو كثير جدا، مش عارف أنا إللى محظوظ ولا هو، النظرة إللي في عينيه أنا عارفها كويس".

وأضاف نجم الأهلي: "حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب، هو أصلا لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كثير، حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لاعيب كبير ويحقق كل أحلامه، أنا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل".

والتقطت عدسات الكاميرات الطفل "الزملكاوي" وهو يبكي بعد خسارة فريقه بنتيجة كبيرة أمام الأهلي، ليتفاعل أفشة مع الموقف إنسانياً، ويمنحه قميصه الشخصي الذي لعب به المباراة في لقطة ترسخ معاني الروح الرياضية.