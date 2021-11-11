عضو الأهلي يوضح.. كيف وصلت الميزانية لـ2.5 مليار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، والمرشح للانتخابات المقبلة بأن وصول ميزانية النادي إلى 2.5 مليار جنيه هو ترجمة لجهود على مدار 4 سنوات.

وقال طارق قنديل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الميزانية ترجمة لكل المجهودات التي حدثت على مدار عمر المجلس بالكامل، مثلا هناك 640 مليون أصول ثابتة، مثل الانشاءات، تم اضافتها للنادي".

وتابع: "دخل للنادي من العضويات خلال 4 سنوات 1.7 مليار جنيه، وما زال هناك اقبال حتى الآن على طلب العضوية، وهناك طلب في أعضاء الشيخ زايد لتحويل عضويتهم من عضو فرع لعضو عامل".

وأضاف: "الشركات تأسست ولها رأس مال، شركة كرة القدم لها رأس مال 20 مليون، والنادي صاحب النسبة الأكبر، ونسبة لصالح شركة الأهلي للخدمات الإعلامية، ونسبة ثابتة في الشركات 1% لمجلة الأهلي

وواصل: "لا يوجد مشكلة أن تحصل شركة كرة القدم على حق إدارة كرة القدم من مجلس الإدارة، والأهم أن نحول الأهلي لقيمة اقتصادية كبيرة".

تحدث عن تعامل مجلس الإدارة مع الأزمات التي مرت بالفريق: "أبرز شيء حدث بالرغم من كافة الأزمات التي خلال فترة المجلس هو الحفاظ على شخصية الأهلي، وعضو مجلس الإدارة لم يخرج للحديث إلا في مناسبات محددة".